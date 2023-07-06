"Это нелюди" - жители Мариуполя с болью вспоминают о бесчинствах украинских нацистов

Спустя год после освобождения Мариуполя пленные "азовцы" по-прежнему пытаются убедить следователей и журналистов, что были поварами, водителями, подавали снаряды. Они говорят, что что-то видели, что-то слышали о преступлениях, но сами ничего не делали. Послушать их - так они чуть ли не в молитвах провели от семи месяцев до семи лет в так называемом элитном подразделении Нацгвардии Украины "Азов". В том самом, которое с начала войны в Донбассе прозвали карательным.

Подробности в авторской программе Ксении Лебедевой"Это другое"

До конца весь трагизм боев за город у Азовского моря начинаешь понимать, поговорив с людьми. Но если разбитые артиллерией, подорванные многоквартирные дома можно снести, а на их местах можно построить новые, то память людей, переживших ужас войны, не сотрешь и не заставишь их улыбаться, отвечая на вопросы.





"У меня в доме с девятого по первый этаж все квартиры упали, - вспоминает жительница Мариуполя Валентина. - Война. Снайпер наверху, а я в подвале внизу была".



"Бомбили, страшно было, в подвалах сидели", - рассказывают маленькие девочки Настя и Алена.

"Азовцы" есть "азовцы". Звери есть звери. Они себя и на "передке" так же вели между своими. Сколько наблюдал, сколько видел!" - делится воспоминаниями житель города Александр.





На вопрос, много ли случаев в городе захоронения мирных жителей, Александр приводит пример: "У нас детский парк за домом, там могил было полно. В каждом дворе могилы были. Тут страшно. Вот недавно нашли захоронение опять: выкапывали, будет эксгумация людей. Тут еще будут находить и находить, так что это еще не предел, как говорится. Столько времени, натворили столько эти…"



К чему вели преступные действия "азовцев", эмоционально рассказывает житель Мариуполя.





Полтора месяца мы просидели в подвалах. Вода сливалась по трубам с этажей. Кипятили, снег собирали. Как то надо было выживать. Без воды человеку никак. Без еды еще как-то можно. Рогатку соорудишь, где-то какую-то птичку... А как? В подвале больше 150 человек, в первую очередь дети. Взрослые еще как-то проживут. А дети? Хоть какой-то бульончик сваришь слабенький. Ненавижу я таких людей. Это действительно хуже немцев. У меня дядька служил в Афгане, он говорит, что в Афгане такого не было, как Мариуполе. Это нелюди. Александр, житель Мариуполя

Страшно, сколько ненависти к "Азову" в Мариуполе!