Это проникает в сердце! Первый секретарь ЦК БРСМ рассказал о проектах с детьми Донбасса

Говоря о работе с детьми Донбасса, первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в интервью программе "Успеть до полуночи" сказал, что этоочень чувствительное направление. "Это проникает в сердце,когда ты знаешь, что совсем рядышком, 300-400 км вниз к южной границе, есть дети, которые на протяжении восьми лет живут в условиях, которые, мягко говоря, отличаются от условий, в которых растут, развиваются наши детки".

Президент подчеркнул, Беларусь помогает всем - и украинцам, и жителям Донбасса, и жителям республик - новых субъектов Российской Федерации. Потому что мы народ такой. И организация у нас такая. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

Когда волонтерское движение "Доброе сердце" узнало, что по приглашению Президента Беларуси к нам прибываютдетки, топредложилосвою помощь. "Очень рады, что эта помощь оказалась очень востребованной.Буквально первые прибывающие группы в этом году нуждалисьв поддержке. Ребятам, пока они перемещались по территории России, необходима была помощь со снабжением водой, с медикаментами, с гигиеническими средствами, с сим-картами.Ребята с территории Донбасса, из освобожденных территорий через нас связывались срегиональными представителями "Молодой гвардии" "Единой России" для того, чтобы обеспечить доставку этих выше перечисленных позиций, чтобы они могли комфортно перемещаться".