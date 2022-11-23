Это шок! Эксперты табачной фабрики провели анализ купленных на Западе "белорусских" сигарет

Латвия - одна из точек производства контрафакта. Достать "левые" сигареты оттуда не проблема. Корреспондента АТН Евгения Горина заинтересовали белорусские бренды родом из Риги, маскирующиеся под гродненские.

На первый взгляд, обычная пачка сигарет, произведена в Гродно. Но если сравнить с теми, которые производятся и продаются в Беларуси, начинаешь видеть разницу.





Размер. У привезенных из Латвии сигарет упаковка чуть выше. Качество упаковки. Рижские пачки не очень аккуратные. Акцизные марки. У привезенных из заграницы и произведенных в Беларуси сигарет они отличаются, причем существенно. Качество полиграфии. Оно заметно хуже.

Но это если присматриваться! А кто это делает? Соответственно, возникает вопрос: а точно ли эта привезенная из Латвии пачка произведена на гродненской фабрике? Ответить на него смогут только на самой фабрике.

Первое, на что обратили внимание начальник лаборатории по контролю производства Ирина Добренко и начальник технологического отдела Светлана Кравцова, это на некачественную, "пропиленную" акцизную марку, которая не соответствует установленному образцу, и располагается не с той стороны пачки, с которой должна. Уже только по этим признакам специалисты заключили, что это контрафакт.

А еще на латвийской пачке отсутствует идентификационных код, который говорит о дате производства продукции, что является грубым несоответствием. "Эта пачка является браком, ее нельзя отдавать в реализацию", - заключили специалисты.

Дальше - больше.

По словам экспертов, все эти признаки указывают на то, что и упаковка, и сами сигареты были изготовлены на очень старом оборудовании.

А еще обнаружилось несоответствие длины сигарет - белорусские длиннее чем те, которые были отданы на экспертизу. Кстати, удивительно: контрафактная пачка длиннее оригинальной, а сами сигареты в ней короче.

Результаты лабораторной экспертизы

Проверяли такие показатели, как содержание никотина, смолы и угарного газа. Все три показателя в представленных образцах превышены. То есть данные сигареты не могут быть реализованы на территории Беларуси и Таможенного союза, их качество не соответствует нормам.

Специалисты Гродненской табачной фабрики "Неман" категоричны: предоставленный образец произведен вне стен фабрики не соответствуют установленным законодательством требованиям и является контрафактом.