"Это стоит больше, чем деньги" - что сириец особенно ценит в белорусском образе жизни

Сириец Фуад Хадж Али, получив белорусский диплом, не стал возвращаться на родину. Сегодня он успешный бизнесмен, у которого уютный ресторан восточной кухни в центре белорусской столицы. Почему Беларусь стала для мужчины вторым домом? И что иностранец ценит здесь больше всего?

"У меня была возможность поехать в Европу, получить паспорт и гражданство. Я не поехал. Да, получают там полторы - две тысячи евро, но какие расходы, особенно на медицину, - рассуждает он. - В этом плане Беларусь лучше".

Сейчас он сидит в центре Минска в уютном ресторане, и это кафе - его бизнес. Думал ли он, что так устроится его судьба, когда приехал в Минск? Нет, он планировал закончить учебу и вернуться домой. Но остался в Беларуси, женился, появились дети. Ему очень понравился порядок в нашей стране. "Порядок есть. Президент очень сильный. Всех отчитывает, все диктует, как положено. А у нас такого нет. Вот так собрать всех и спросить, что вы сделали. У нас нет такого. Я иностранец, я могу ходить в любой кабинет - в Мингорисполком, райсполком - и сказать, чего я хочу. Независимо, белорус или иностранец, тебя послушают и помогут".

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