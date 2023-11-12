Этот документ изменит работу товариществ собственников по всей Беларуси

В Беларуси обсуждают проект закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. После его введения сильно изменится работа товариществ собственников и ЖСПК.

Согласно новому документу, изменятся подходы к аккумулированию взносов на капитальный ремонт. Теперь отчисления ежемесячно будут переводить на специальные счета исполкомов. Усилится роль органов местной власти в плане взаимодействия с председателями правлений. Их ответственность тоже увеличится. Теперь председатель сможет занимать должность лишь в одной организации собственников или жилищно-строительном потребительском кооперативе.

Вопросы деятельности товарищества собственников регулируются Жилищным кодексом. Практика деятельности показывает, что остаются проблемы, остаются вопросы. Очень много нареканий со стороны собственников к работе председателей ТС, ряд нарушений выявляется, к сожалению, в части непроведения должным образом мероприятий, в части эксплуатации общего имущества совместного домовладения жилых домов, в нецелевом использовании средств капитального ремонта. Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

Новый законопроект приняли пока только в первом чтении. Затем документ вынесли на общественное обсуждение, которое только завершилось.