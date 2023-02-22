Этот фактор увеличивает риск ожирения в два раза

Результатом такого недосыпа является пробуждение повышенного аппетита, ведь второй источник энергии – это еда. Уменьшение времени сна на два часа уже ведет к потреблению калорий примерно на 500 больше, чем это необходимо. Недосып повышает секрецию кортизола – гормона стресса. В результате усиливается чувство голода. Кроме того, происходит изменение на уровне грелина и лептина. Эти гормоны отвечают за голод и насыщение. У людей, страдающих бессонницей, грелина выделяется больше, что и приводит к заеданию дефицита сна. К слову, избыток сна тоже может вызвать увеличение веса. Поэтому спите семь–восемь часов для поддержки здоровой массы тела. Кстати, ранее врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкинзаявил, что частые бессонницы и недосыпания приводят к повышению уровня сахара в крови, что чревато развитием сахарного диабета. Доктор объяснил это тем, что организму, чтобы проснуться, нужно больше адреналина, на этом фоне и повышается уровень глюкозы. Сергей Агапкин также добавил, что постоянное недосыпание кроме всего прочего повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Инна Рожок, диетолог-нутрициолог