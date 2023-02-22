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Этот фактор увеличивает риск ожирения в два раза
Качественный сон снизит вероятность ожирения почти в два раза. Такое заявлениесделаладиетолог-нутрициолог Инна Рожок.
По словам доктора, ранее к такому выводу в ходе многочисленных исследований пришли ученые.
"Есть большое количество исследований, которые подтверждают, что недостаток качественного сна почти в два раза увеличивает вероятность ожирения. Глубокий сон напрямую связан с восстановлением энергозатрат. Именно во время этой фазы наступает полноценный отдых для нашего организма", -отметила Инна Рожок.
Диетолог обратила внимание на то, что, когда человек не высыпается, он испытывает дефицит жизненных сил.
Результатом такого недосыпа является пробуждение повышенного аппетита, ведь второй источник энергии – это еда. Уменьшение времени сна на два часа уже ведет к потреблению калорий примерно на 500 больше, чем это необходимо. Недосып повышает секрецию кортизола – гормона стресса. В результате усиливается чувство голода. Кроме того, происходит изменение на уровне грелина и лептина. Эти гормоны отвечают за голод и насыщение. У людей, страдающих бессонницей, грелина выделяется больше, что и приводит к заеданию дефицита сна. К слову, избыток сна тоже может вызвать увеличение веса. Поэтому спите семь–восемь часов для поддержки здоровой массы тела.Кстати, ранее врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкинзаявил, что частые бессонницы и недосыпания приводят к повышению уровня сахара в крови, что чревато развитием сахарного диабета. Доктор объяснил это тем, что организму, чтобы проснуться, нужно больше адреналина, на этом фоне и повышается уровень глюкозы. Сергей Агапкин также добавил, что постоянное недосыпание кроме всего прочего повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: pexels.com
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