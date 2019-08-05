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Обновлен абсолютный минимум ночной температуры

Погодные катаклизмы затронули и Беларусь. Этой ночью был обновлен абсолютный минимум ночной температуры. Рекорды зафиксированы почти на всех метеостанциях Гомельской области, за исключением Житковичей. Так в Брагине температура опустилась до 2,9 градуса. В последний раз рекорд был зафиксирован в 1956 году. Тогда минимум составил 8,2 градуса. Как ранее заявляли в Белгидромете, так холодно в середине лета не было 20 лет.

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