Этой ночью жители Беларуси будут наблюдать первое суперлуние из трех в этом году. Луна оказалась на максимально близком расстоянии от центра Земли. Оно составляет чуть более 357 тысяч километров. Суперлуние - это тот редкий момент, когда совпадают полнолуние и максимальное приближение спутника к Земле. Поэтому лунный диск кажется нам крупнее и ярче. В этом году такие космические совпадения произойдут еще 8 апреля и 7 мая.