Этой весной белорусская экономика показывает восстановительный рост, примерно 1,5 % прибавляет каждый месяц

Беларусь, несмотря на непростые внешние обстоятельства, уверенно держит курс на рост и развитие. Противодействие экономическому давлению стало сегодня главной темой встречи правительственного блока с депутатами. Политика недружественных стран показала, насколько актуально для Беларуси развивать импортозамещение и расширять выпуск отечественной продукции. Задавали вопросы депутаты и том, что волнует их избирателей.

О главном из Овального зала - Вероника Бута.

Этой весной белорусская экономика показывает восстановительный рост, примерно 1,5 % прибавляем каждый месяц. Аналитики Евразийского банка развития тоже дают позитивный прогноз. Большинство отраслей возродилось после пандемии и санкционных шоков. А значит, есть возможность нашей экономике активнее набирать темп.

А пока темп следующий. Цифры в Овальном зале озвучил первый вице-премьер.

Думали, из-за санкций просядем на 20 %. Фактически ВВП сократился в минувшем году на 4,7 %. В этом начинаем добирать. В марте и апреле сработали в плюс в первую очередь за счет промышленности. Устойчиво работает сельское хозяйство. Восстанавливается торговля.

Мы добились удержания роста потребительских цен, т.е. сдерживания инфляции. Мы добились номинального, пусть незначительного, но реального денежного дохода населения. Что является отрицательным моментом - это, конечно, то, что немножко не доработали по ВВП и по инвестициям. Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Санкции оказали влияние на четверть экономики Беларуси. Но даже в таких, мягко говоря, непростых условиях экспорт радует. В I квартале - рекордный за 10 лет благодаря переориентации рынков.

В I квартале 2023 года полностью компенсировали потери экспорта от влияния санкций. Поставки в Российскую Федерацию выросли на 60 % или на 2,2 млрд долларов. Объемы экспорта товаров с каждым месяцем текущего года увеличиваются по всем товарным группам за счет роста физических объемов на 13 %. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Последняя цифра адресована критикам правительства, скажет первый вице-премьер, мол, прирастаем только благодаря росту цен. Не без этого. Но мы и продаем больше.

Правда, далеко не на пределе своих возможностей.

Белорусским производителям нужно занять ниши ушедших с российского рынка компаний. Как на предстоящем июньском Форуме регионов активизировать эту работу.

От Форума регионов мы ждем довольно серьезных подвижек. 90-95 млрд российских рублей - мы должны эту планку поднять. Процентов на 25-30 будет темп прироста к прошлому году. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сумма неспроста в российских рублях. До конца года планируем отказаться от расчетов в долларах и евро с Россией и другими странами ЕАЭС.

Ценовая политика тоже в числе приоритетов. За январь-апрель инфляция меньше 5 %. Сработало несколько факторов: оптимизация логистики, замедление инфляции в России и ценовое регулирование в нашей стране.

Болевые точки удалось снять известным 713-м постановлением. Сейчас в МАРТ готовится аналитика, как сработал этот документ. Но забежим вперед, правительство готово и дальше совершенствовать систему.

Звучало предложение о том, чтобы снизить надбавку импортеров с 50 до 10-20 %. Мнение полярно, я хотел бы уточнить ваше мнение. Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

На основе аналитических материалов будем принимать решения. Мы действительно делаем упор на две составляющие. Первая - это поддержка отечественного производителя. Вторая - некоторые моменты, которые позволяют выровнять финансовое состояние торговых сетей. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Вопросы в Овальном зале звучат сегодня в целом экономическому блоку правительства. С этого года в стране введен налог на профессиональный доход - новое слово в налоговой системе страны. Вопрос профильному министру: каков предварительный результат такого эксперимента. По словам Сергея Наливайко, уже 43,5 тыс. физических лиц воспользовались этим режимом. И цифра еженедельно показывает рост.

Что меня, честно говоря, радует, что почти 19 тыс. - это физлица, которые вообще не являлись до 2023 года плательщиками каких-либо налогов. С большой долей вероятности должен сказать, что они как раз вышли из тени. Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси

При всех позитивных цифрах начала года никаких иллюзий на их счет быть не должно. Впереди большая работа. Среди ключевых задач, стоящих перед правительством, устойчивая работа реального сектора, более активная инвестиционная политика, повышение эффективности госпредприятий. И во главе всего люди и их уровень доходов.