Эту пенсию можно наследовать - Трухан о новой программе дополнительного пенсионного страхования

С октября прошлого года белорусам предложили копить себе на дополнительную пенсию. Механизм добровольный и действует параллельно с существующей пенсионной системой, а также в софинансировании участвует и государство. Так, работник вносит на счет определенную сумму, но не более 10 % от зарплаты, а работодатель не более 3 %. Самое популярное соотношение на сегодня 3 % + 3 %.