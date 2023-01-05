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Эту пенсию можно наследовать - Трухан о новой программе дополнительного пенсионного страхования
С октября прошлого года белорусам предложили копить себе на дополнительную пенсию. Механизм добровольный и действует параллельно с существующей пенсионной системой, а также в софинансировании участвует и государство. Так, работник вносит на счет определенную сумму, но не более 10 % от зарплаты, а работодатель не более 3 %. Самое популярное соотношение на сегодня 3 % + 3 %.
Для наших граждан, конечно, очень важно, чтобы эта часть накопленных средств сохранялась. Государство гарантирует сохранность этих денежных средств. Эту пенсию можно наследовать, чего раньше у нас не было.
Частый вопрос в трудовых коллективах: повлияет ли участие в новой программе на формирование обыкновенной трудовой пенсии?
"Никаким образом не повлияет. Человек, который участвует в новой накопительной программе, и человек, который в ней не участвует, одинаковым образом будут формировать право на свою трудовую пенсию", - заверила Виктория Трухан.
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