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Эвакуационный рейс вылетел за белорусами, покинувшими сектор Газа

Эвакуационный рейс вылетел за белорусами, покинувшими сектор Газа

Эвакуационный рейс вылетел за белорусами из сектора Газа, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Как прокомментировали ранее в Министерстве иностранных дел, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта.

Фото: БЕЛТА

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