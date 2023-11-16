Эвакуационный рейс вылетел за белорусами, покинувшими сектор Газа

Как прокомментировали ранее в Министерстве иностранных дел, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта.