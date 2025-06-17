Эвакуация белорусов из Ирана происходила сухопутным путем через Азербайджан

Две группы белорусских граждан - всего 23 человека, в том числе дети - благополучно выехали из Исламской Республики Иран и уже находятся на родине. Утром 17 июня регулярным рейсом Белавиа Баку - Минск соотечественники вернулись домой.

Министерство иностранных дел выражает особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан, а также искренне благодарит российских коллег за эффективное взаимодействие и поддержку. В работе по организации выезда граждан Беларуси из Ирана принимали участие белорусские дипмиссии в Тегеране и Баку.

Эвакуация из Ирана происходила через Азербайджан и только сухопутным путем. Ради такого благого дела Баку даже приостановил на время 5-летние ковидные ограничения. С 2020 года абсолютно все наземные пограничные пункты в стране были закрыты.

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14 июня был открыт единственный пограничный пункт по просьбе иностранных государств. Хотя и здесь Баку бдит: выезжать к границе можно, только получив одобрение от правительства Азербайджана по каждому конкретному человеку - фамилии, имена, отчества, паспортные данные, информация о визе…

"Был по работе в командировке, - рассказывает эвакуировавшийся белорус. - Большое спасибо за оперативную поддержку, за разрешение выехать. Хочу выразить слова благодарности Беларуси".

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Первая группа белорусов прошла ирано-азербайджанскую границу 15 июня вместе с членами семей сотрудников российских диппредставительств, артистами Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Днем ранее этим же маршрутом спасалась съемочная команда Федора Бондарчука.

Азербайджанская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь, также есть возможность попить чая и немного перекусить. На двух выделенных автобусах эвакуированные граждане доезжают непосредственно до Международного аэропорта им. Гейдара Алиева, а дальше каждый отправляется к себе домой.

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"В Тегеране сейчас все спокойно, когда мы уезжали, а как будет дальше, я не знаю. Там остался мой муж и его семья. Посольство Беларуси предупредило, что собирает списки, сотрудники эвакуировали нас буквально на следующий день, как и обещали. Спасибо большое, что помогли нам, ведь по-другому я не представляю, как бы мы выехали", - рассказала вернувшаяся из Ирана белоруска.

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Возможностей эвакуироваться из Ирана немного. После того как группа людей пыталась прорваться через пограничный пункт, Пакистан полностью закрыл общую с Ираном границу. Власти США предупреждают своих граждан, что иранская сторона может ограничить возможность пересечения границы с Турцией для лиц без турецкого гражданства.

Остается Туркменистан и Армения. В Ашхабаде сообщили о более сотни пересекших границу. Белорусы через нее, как и через армянскую границу, не проходили. Для решения экстренных вопросов гражданам, которые находятся в Иране и Израиле, необходимо звонить по телефонам экстренной связи.

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"Я дочку с мужем встречала, они находились в самом опасном районе. Я просила его, чтобы он вывез дочку хоть как-то. Когда бомбили, он ей наушники надевал и включал громко музыку, чтобы ребенок не пугался. Она сильно испугалась только один раз, когда дом разрушили. Они даже не знают, когда их будут бомбить, там не работают сирены. Я связывалась с белорусским МИД вчера, они меня заверили, что моего ребенка не бросят ", - поделилась своими переживаниями белоруска.