3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Эвакуированные из Ухани белорусы под постоянным наблюдением казахских медиков
Оперативные кадры из Казахстана приходят к нам в эти минуты. Там в больнице на карантине находятся 5 белорусов, эвакуированных из китайского города Ухань. Напомним, мегаполис закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Доставили наших граждан в Нур-Султан при содействии посольства Беларуси в Китае и национального координационного центра экстренной медицины Минздрава Казахстана. Сейчас все белорусы находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице в Нур-Султане. Наши соотечественники под постоянным наблюдением казахских медиков. Их состояние не вызывает опасений. Ведется постоянный лабораторный контроль и обследование пациентов. Ожидается, что вернуться на родину они смогут по окончании карантина.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов