Эвакуированные из Ухани белорусы под постоянным наблюдением казахских медиков

Оперативные кадры из Казахстана приходят к нам в эти минуты. Там в больнице на карантине находятся 5 белорусов, эвакуированных из китайского города Ухань. Напомним, мегаполис закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Доставили наших граждан в Нур-Султан при содействии посольства Беларуси в Китае и национального координационного центра экстренной медицины Минздрава Казахстана. Сейчас все белорусы находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице в Нур-Султане. Наши соотечественники под постоянным наблюдением казахских медиков. Их состояние не вызывает опасений. Ведется постоянный лабораторный контроль и обследование пациентов. Ожидается, что вернуться на родину они смогут по окончании карантина.



