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Эвакуированных из Китая белорусских туристов временно разместят в Тюменской области

Сегодня стало известно, что эвакуированных из Китая российскими авиакомпаниями белорусских туристов временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином в течение 14 дней.

ВОЗ обращает внимание, что речь идет об эпидемической ситуации, но никак не о пандемии. По данным на сегодня, коронавирусом заражены 20 с половиной тысяч человек. Число жертв составляет 427. Важно отметить позитивную динамику выздоровлений - излечились уже более 700 пациентов.

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