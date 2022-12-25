Эвакуированы 76 человек: в общежитиях Витебской области за сутки вспыхнули два пожара

В общежитиях Витебской области за сутки вспыхнули два пожара, пишет БелТА со ссылкой наМЧС.

24 декабря в 8:10 спасатели получили сигнал о пожаре в коридоре на 6-м этаже девятиэтажного общежития Витебского филиала Международного университета МИТСО в Витебске. Работники МЧС и администрация из здания эвакуировали 56 человек. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.

Ранним утром 25 декабря пришло сообщение о пожаре в общежитии ОАО "Полоцкий агросервис" в д.Богатырская Полоцкого района. Горела комната на 1-м этаже четырехэтажного здания. Жилец - мужчина 1976 года рождения, рабочий предприятия - до приезда спасателей выбрался из помещения, однако получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали. Работники МЧС из здания эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей. К счастью, никто из них не пострадал.