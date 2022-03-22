Евгений Король о том, почему Латвия переписывает историю Второй мировой войны

Очень давно стали переписывать историю. Потому что история - это инструмент воздействия на умы людей. 16 марта у нас в Латвии происходит шествие людей, которые служили при фашистской Германии. Это подстраивается под соусом, что вот они были освободители. Могу сказать за себя, что у меня лютое отвращение к данным персонажам. Для меня это очень больно, но это такая нынешняя реальность, с которой мои коллеги пытаются бороться в разных европейских инстанциях, но, к сожалению, если вся Европа на их стороне, то здесь сложно что-то сделать. У нас даже на машинах некоторых BMW клеят символ Вафен СС. Я дико извиняюсь, но почему их не штрафуют? Вся Европа этого не замечает.

Евгений Король, сопредседатель латвийской партии "Действие"