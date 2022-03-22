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Евгений Король о том, почему Латвия переписывает историю Второй мировой войны
Для белорусов память о жертвах Великой Отечественной войны священна. Чего не скажешь о наших соседях. Накануне мэр Риги предложил отменить празднование 9 Мая. При этом дав согласие на проведение в центре города шествия нацистов - легионеров Ваффен СС. Местные жители буквально вынуждены сами охранять память о своих предках, в частности дежурить у монумента Освободителей Риги, чтобы защитить памятник от вандалов. Так почему в Латвии хотят переписать историю Второй мировой войны и сделать героями тех, кто зверствовал на нашей земле и совершал преступления против человечества? Свое мнение нашему каналу озвучил сопредседатель латвийской партии "Действие" Евгений Король.
Очень давно стали переписывать историю. Потому что история - это инструмент воздействия на умы людей. 16 марта у нас в Латвии происходит шествие людей, которые служили при фашистской Германии. Это подстраивается под соусом, что вот они были освободители. Могу сказать за себя, что у меня лютое отвращение к данным персонажам. Для меня это очень больно, но это такая нынешняя реальность, с которой мои коллеги пытаются бороться в разных европейских инстанциях, но, к сожалению, если вся Европа на их стороне, то здесь сложно что-то сделать. У нас даже на машинах некоторых BMW клеят символ Вафен СС. Я дико извиняюсь, но почему их не штрафуют? Вся Европа этого не замечает.
"Если говорить о том, что другие страны как-то влияют на повестку, которую мы сами обсуждаем, то если исходить из того, что наш премьер-министр является гражданином двух стран (Латвии и Америки), по крайней мере когда он баллотировался, то это очень странно. Человек, получающий американское гражданство присягает данной стране", - добавилсопредседатель латвийской партии.
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