Евгений Лукьянов: Мы должны защищать нашу историческую память

Мы должны знать и помнить нашу историю, и до тех пор, пока мы ее помним, у нас есть будущее. То, что это событие совпало с Днем России, лишний раз подтверждает преемственность истории. Мы должны защищать нашу историческую память, нашу правду, не замалчивать наши поражения, исправлять их и никому не позволять запятнать или замарать, или так скажем, зафотошопить наши победы

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси

