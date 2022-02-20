Евгений Мураев о причинах военного нагнетания и его последствиях для Украины

16 февраля всему миру в очередной раз стала очевидна ложь западных СМИ и политиков. Именно на эту дату они назначили массированное "вторжение России" в Украину. Сейчас авторы сценариев нападения спешно сочиняют новые прогнозы, старясь уже обойтись без конкретных дат.



А в самой Украине, похоже, начали приходить в себя и подсчитывать урон, который был нанесен экономике из-за военной истерии. О причинах военного нагнетания и его последствиях для Украины в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал народный депутат Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев.