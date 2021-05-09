Евгений Шевченко присоединился к поздравлениям белорусов с праздником Великой Победы

События военных лет сплотили людей с абсолютно разными судьбами, но у всех была единая цель - свободная мирная жизнь. И даже в мирное время 9 Мая для каждого из нас - день особенный. Таким же особенным он является и для народного депутата Украины Евгения Шевченко, он также присоединяется к поздравлениям белорусов с праздником Великой Победы.