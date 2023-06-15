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Евгений Зайцев: Добровольцы в составе белорусского народного ополчения смогут хранить оружие дома

Добровольцы в составе белорусского народного ополчения смогут хранить оружие дома. Об этом сегодня журналистам рассказал депутат Палаты представителей Евгений Зайцев перед началом заседания девятой сессии Палаты представителей. По его словам, закон о народном ополчении уже принят в первом чтении. Ко второму проект закона прошел доработку.

Добавлено положение о том, что местные органы власти обязаны извещать руководителей организаций и предприятий, от которых добровольцы будут уходить для выполнения задач народного ополчения. В Беларуси учли опыт СВО и бесконтрольной раздачи оружия в Киеве, поэтому в законе детально прописано, кто может получить оружие.
Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Всего на повестке дня более 11 вопросов. Среди них приведение законодательства в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции, изменение Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и законов по вопросам конституционного судопроизводства.

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