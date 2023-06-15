Евгений Зайцев: Добровольцы в составе белорусского народного ополчения смогут хранить оружие дома

Добавлено положение о том, что местные органы власти обязаны извещать руководителей организаций и предприятий, от которых добровольцы будут уходить для выполнения задач народного ополчения. В Беларуси учли опыт СВО и бесконтрольной раздачи оружия в Киеве, поэтому в законе детально прописано, кто может получить оружие.

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси