Евгения Далимаева: Очень важно закрепить в Конституции РБ, что брак - форма отношений между мужчиной и женщиной

О важности придания Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа, а также о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей, исторической правды и памяти своим мнением поделился эксперт Евгения Далимаева, старший преподаватель кафедры философии и социальных наук ВГУ.



Евгения Далимаева, старший преподаватель кафедры философии и социальных наук ВГУ им. П. М. Машерова:

Я считаю очень важным и нужным решение закрепить в Конституции представление о том, что брак - это форма отношений между мужчиной и женщиной. С учетом того, что происходит на толерантном Западе, то идет большая атака на разрушение традиционных ценностей и той системы отношений, того социального института, от которого в первую очередь зависит самочувствие психологическое, духовное, социальное самочувствие человека. Кроме того, сегодня мы живем в эпоху попыток манипулировать историческим прошлым. И закрепление в Конституции положения о том, что государство защищает память о Великой Отечественной войне, о подвиге белорусского народа в эту тяжелую годину для нашего общества - это, безусловно, важное и нужное решение. И перераспределение властных полномочий между ветвями власти, появление нового органа государственной власти - ВНС - это попытка сделать более представительным и более весомым, внушительным голос народа.