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"Эволюция спасения": белорусские спасатели помогают другим государствам в чрезвычайных ситуациях уже на протяжении 15 лет

Белорусские спасатели помогают другим государствам в чрезвычайных ситуациях и в тушении пожаров уже на протяжении 15 лет. Вот и сейчас два вертолета авиации МЧС Беларуси оказывают помощь Турции.

При всей сложности и опасности, многие считают профессию спасателя романтичной. А почему бы и нет? Во многом благодаря техническим средствам спасения. Чего хотя бы стоит пожарный мотоцикл "Днепр" или снегоболотоход "Шерп", который проложит дорогу спасателям даже в непроходимой местности.

Это "Эволюция спасения"

(видео).

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