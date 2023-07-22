"Эволюция спасения": история и современность пожарной службы Беларуси

Наши спасатели действительно готовы ко всем потенциальным угрозам, в том числе и в условиях вооруженного конфликта. Так было, так есть и так будет. "Эволюция спасения" - Агентство теленовостей презентует новый проект к 170-летию пожарной службы Беларуси. Бочка с водой, ручной насос, лопаты, ведра и топоры. Когда только образовывалась пожарная служба, на вооружении технических средств было немного. Сегодня МЧС Беларуси - это серьезно оснащенная служба, готовая круглосуточно прийти на помощь.