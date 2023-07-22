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"Эволюция спасения": история и современность пожарной службы Беларуси
Они выполняют задачи в самых экстремальных ситуациях и спасают жизни других людей, порой рискуя своими.
Наши спасатели действительно готовы ко всем потенциальным угрозам, в том числе и в условиях вооруженного конфликта. Так было, так есть и так будет. "Эволюция спасения" - Агентство теленовостей презентует новый проект к 170-летию пожарной службы Беларуси. Бочка с водой, ручной насос, лопаты, ведра и топоры. Когда только образовывалась пожарная служба, на вооружении технических средств было немного. Сегодня МЧС Беларуси - это серьезно оснащенная служба, готовая круглосуточно прийти на помощь.
Первая серия проекта о том, без чего невозможно представить пожарную службу ни 170 лет назад, ни сегодня - это емкости для воды. От бочки на конном ходу до современной автоцистерны на 11 тонн. И отдельная остановка на образце 1967 года.
История и современность пожарной службы Беларуси (видео).