"Эволюция спасения" - проект АТН к 170-летию пожарной службы Беларуси

"Эволюция спасения" - Агентство теленовостей презентует новый проект к 170-летию пожарной службы Беларуси. Бочка с водой, ручной насос, лопаты, ведра и топоры - когда только образовывалась пожарная служба, на вооружении технических средств было не много.



Сегодня МЧС Беларуси - это серьезно оснащенная служба, готовая круглосуточно прийти на помощь. Но что мы знаем о системе мониторинга, как следили за пожарами и катаклизмами раньше, и что сегодня делают спасатели, чтобы избежать большой беды. Предлагаем вашему вниманию - настоящее наглядное пособие.