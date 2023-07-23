3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Эволюция спасения" - проект АТН к 170-летию пожарной службы Беларуси
"Эволюция спасения" - Агентство теленовостей презентует новый проект к 170-летию пожарной службы Беларуси. Бочка с водой, ручной насос, лопаты, ведра и топоры - когда только образовывалась пожарная служба, на вооружении технических средств было не много.
Сегодня МЧС Беларуси - это серьезно оснащенная служба, готовая круглосуточно прийти на помощь. Но что мы знаем о системе мониторинга, как следили за пожарами и катаклизмами раньше, и что сегодня делают спасатели, чтобы избежать большой беды. Предлагаем вашему вниманию - настоящее наглядное пособие.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все