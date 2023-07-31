"Эволюция спасения" - ретроспектива становления пожарной службы Беларуси и новый проект Агентства теленовостей. Бочка с водой, ручной насос, лопаты, ведра и топоры, когда только образовывалась пожарная служба, на вооружении технических средств было не много. Но сегодня МЧС Беларуси - это серьезно оснащенная служба, готовая круглосуточно прийти на помощь. От телеги до современного аварийно-спасательного автомобиля. И украшение - уникальная "копейка". ВАЗ 2101, сохранившийся в рядах белорусского МЧС. Новая серия проекта.