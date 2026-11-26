Краткий пересказ от ИИ

Эпоха однополярного мира с попытками доминировать над интересами других уходит в прошлое. Сегодня многополярность и многообразие берут главенство, а значит, для всех стран Евразийского континента крепчает право голоса о собственном пути развития, экономическом взаимодействии и безопасности. Время требует новой долгосрочной геостратегии, в которой дипломатия сместит право силы, в том числе когда речь идет о региональных конфликтах - в Украине, в Иране, прежние институты миропорядка, такие как ОБСЕ и ООН, мягко говоря, не дорабатывают.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Был Хельсинкский акт в далеком 1975 году, который подписали в том числе Канада, Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европы. Сейчас, к сожалению, он не работает. Восстановить те функции и задачи Организации Объединенных Наций. Мы не отводим в сторону эту организацию. Она должна оставаться основой, это тот тонкий волосок, который еще связывает все государства мира".

Октябрь 2023 года. На полях I Минской международной конференции по евразийской безопасности звучит инициатива о Хартии многообразия и многополярности в 21-м веке. Тема не новая - скорее актуализирована с учетом нарастающего мирового хаоса.

Еще в 2005-м на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН Беларусь заявляла о признании многообразия путей прогрессивного развития. Больше двух десятков лет дальновидных и конкретных шагов по продвижению миротворческих идей.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Неслучайно, что именно наша страна выдвинула эти идеи. Президент, вы знаете, всегда смотрел за горизонт. Он чувствовал развитие мировой цивилизации и сложности, которые возникли особенно в 2000-е, 2020-2022 годы. Вот все это еще стало дополнительным стимулом для выдвижения этой идеи".

Начало переговорного процесса по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке положено в конце сентября 2026-го на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Там же одобрен регламент рабочей группы по разработке Хартии.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы успешно продвигаем идею разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Эта инициатива связана с попыткой создать новую архитектуру равной и неделимой безопасности на нашем огромном континенте от Атлантики до Тихого океана".

Беларусь берет на себя главенствующую и координирующую роль, и уже 9 декабря Минск примет первый раунд переговоров. Инициатива охватывает не только вопросы безопасности.

Речь о формировании континентального объединяющего пространства, в котором открыт доступ к рынкам, диверсифицированы поставки и инвестиционные связи.

Валентин Стариченок, заведующий центром политологии Института социологии, философии и политологии НАН Беларуси:

"Если мы посмотрим на совместное заявление Хартии о многообразии и многополярности, его подписали 9 государств. Из них выход на государства Юго-Восточной Азии - Лаос, Мьянма и Вьетнам. То есть Беларусь здесь выступает как субъект некой большой концепции, которая должна объединить Евразию".

Хартия работает на объединение. Многообразие - это о готовности говорить со всеми. Беларусь и Россия, которая первой поддержала инициативу Минска, не ограждаются от предложений. Тех, что нацелены на созидание, ждут и с Востока, и из западной части континента. Для Европы подключиться к этому процессу и вовсе означает наконец-то быть там, где принимаются важнейшие стратегические решения - в общем доме.

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии, философии и политологии НАН Беларуси:

"Позиция самой Европы, если она не хочет где-то остаться на задворках политической истории, конечно, ей тоже нужно активно включаться в этот процесс. И очевидно, что коллективному Западу, в частности Европейской партии войны, нужно встраиваться в новый мировой порядок, и в данном случае это, конечно же, многополярность".

Юридическую силу Хартия получит после рассмотрения всеми государствами, кто поставит подписи в резолюции. Эксперты предполагают, что к осени 2027-го будет обнародовано ее итоговое содержание.