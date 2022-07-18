Евразийские игры по конному спорту: команда Беларуси по выездке завоевала 3 золота, 2 серебра и 1 бронзу

Белорусский гимн снова звучал на Евразийских играх по конному спорту. Отечественная школа выездки возвращается домой с большим количеством медалей. 3 золота, 2 серебра и 1 бронза. В заключительный день соревнований наши наездницы выступали в одной из самых красивых дисциплин выездки - произвольной программе, на профессиональном языке - КЮР. Под музыку, которую подбирают специально под характер лошади, они в прямом смысле танцевали разные композиции: кружили пируэты в вальсе, скакали под рок и плавно сменяли ноги под джаз. Грация и точное попадание в ритм принесло нашим наездницам золото и серебро.

Я поставила на этих турнирах свой личный рекорд по процентам. У меня был свой личный рекорд 72, а тут 75, и для меня это шок, конечно. Эмоции переполняют, безусловно. Единственное, я позабывала все в КЮРе, как вы сказали, но КЮР, чем и хорошо, - это произвольная программа, у меня была полная импровизация, и, как оказалось, она была удачной.

Сегодня белорусские всадники победили, и мы действительно от души рады тому, что это состоялось. Беларусь сохранила школу, сохранила систему. Наверное, благодаря Ратомке, наверное, благодаря господдержке. Но я думаю, что это и благодаря энтузиазму и труду огромного коллектива спортсменов. Сегодня блистательная молодежь, мы просто в восторге! Великолепные лошади, в хорошем стандарте, с хорошим качеством не только движений, но и работы. Это очень важно.