Евразийский банк развития объявил конкурс на лучший цифровой проект по борьбе с COVID-19

Цифрой - против COVID. Евразийский банк развития объявил конкурс на лучший цифровой проект по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это могут быть различные цифровые технологии, инновации, мобильные приложения, которые можно использовать в самых разных отраслях: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовый сектор, телекоммуникации, образование. Участником конкурса может стать любая компания или эксперт из государств - партнеров банка, которые обладают опытом и знаниями в цифровой сфере. Напомним, Беларусь является полноправным участником этого банка с 2010 года.



Победители получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Капитал - 10 миллионов долларов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 октября.



