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Евродепутат Уоллес: Самая большая угроза для жизни гражданских лиц в Сирии исходит от США и Евросоюза

Издевательства и откровенное истребление ненужных людей, каковыми Запад считает обездоленных беженцев из Сирии и Ирака, происходят не только у границ Евросоюза с его пресловутым гостеприимством. Эти люди бегут от войн и разрушений, в которые погрузили их родину авторитарные западные режимы.

С жесткой правдой и призывом прекратить современную политику геноцида вновь выступил ирландский евродепутат Мик Уоллес. Его уже не раз лишали слова в зале Европарламента.

ЕС заявляет, что обеспокоен судьбой жителей Сирии, но самая большая угроза для жизни гражданских лиц в Сирии исходит от США и Евросоюза. Сколько еще мы убьем, пока не прекратим незаконные санкции? Санкции за сопротивление неудачной войне за смену режима, к которой подтолкнули Франция, Великобритания, США. 90 % сирийцев живут за чертой бедности. Большинство детей питаются раз в сутки, тепло стало роскошью. Они умирают от холода и голода, лишены лекарств. Западные санкции убили полмиллиона детей в Ираке с 2003 года. Сколько еще сирийских детей нужно убить, чтобы прекратить эту авторитарную политику, политику геноцида?
Мик Уоллес, депутат Европарламента

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