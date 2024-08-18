Евродепутаты запретили на ввоз в Беларусь секонд-хенда - разберемся, кто выиграет

Санкции не работают! В этом лично расписались сами еврочиновники. Очередной ограничительный пакет - тому яркое доказательство. В нем евродепутаты одной строкой прописали запрет на ввоз в нашу страну секонд-хенда. Похоже, аргументов у Европы вовсе не осталось.

Впрочем, санкционный удар Беларусь держит достойно. Более того, в развязанной против нас экономической войне мы, по оценкам экспертов, сегодня выигрываем. Так, какое влияние окажут на белорусов очередные евросоюзовские хитросплетения? И окажут ли вообще? В деталях разбиралась Капитолина Зинкевич.

Нефть, уголь, золото, алмазы, гелий…Что только не включали еврочиновники в санкционные пакеты с пакетами. Теперь там оказалась и одежда, бывшая в употреблении. Или привычный для нас, белорусов, секонд-хенд. Ограничения, мягко говоря, удивительные, но, демонстрирующие гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Евросоюз не оставляет попыток нанести экономический ущерб нашей стране. По привычной схеме 29 июня евродепутаты одобрили введение дополнительных ограничительных мер против Беларуси. Они касаются услуг, транспорта, а также торговли. Так, в числе запрещенных к поставкам позиций, согласно последнему решению ЕС, оказалась и одежда б/у.

ЕС, вводя санкции против секонд-хендов, фактически подтвердил свою беспомощность. Евросоюз в настоящее время прекрасно понимает, что дальше уже санкции работать не будут. Но как он будет в последующем выстраивать отношения с нами: будет дальше пытаться ужесточить режим или же все-таки пойдет на какие-то соглашения. Но мы однозначно можем сказать, что до тех пор, пока страны ЕС находятся под давлением или под полным контролем со стороны Великобритании, США, ничего мирного они сделать в отношении нас, в отношении России не смогут. Дальше будут перебирать всевозможные санкции. Однозначно можно сказать, что мы в этой санкционной борьбе победили. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

На одежду, бывшую в употреблении, в Беларуси спрос есть. Приобрести одежду, обувь, головные уборы и даже аксессуары можно почти в трех тысячах торговых объектах страны, включая в том числе и интернет-магазины. В общем объеме потребления одежды доля таких товаров составляет около 35-40 %.

Поинтересовались у покупателя секонд-хенда, что можно найти интересненького? "Кучу рубашек по 5-10 рублей. Качество какое: швы идеально ровные. Для меня тут вообще каждая вещь стоит своих денег", - сказал молодой человек, здесь он одевается постоянно.

Рынок достаточно большой, если говорить о секонд-хенде, но, тем не менее, альтернатива, конечно, всегда есть. Если ее нет, то она появится в любом случае. Мы не видим здесь большой проблемы. Это же мировой рынок. Это необязательно только Европа. Есть же везде этот сегмент. Поэтому я думаю, что сориентируется рынок. Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси

Белорусы не почувствуют санкционного удара. На случай если все же ограничения сработают у магазинов, торгующих секондом, имеются свои страховочные механизмы.

Пути всегда найдутся, как решить вопрос, по крайней мере, не одни мы живем в санкциях. Поэтому пускай наш потребитель сильно не волнуется. Будем работать. Будем делать все возможное, чтобы наш товар присутствовал на рынке. Наталья Курик, директор ООО "Канкаль"

Пострадает ли Беларусь от того, если уйдет секонд-хенд? Кто, как не потребитель, наверняка знает ответ на этот вопрос!

Вот что сами белорусы думают на этот счет:

"Я думаю, что не пострадает. Не все же там одеваются".

"Возможно. Там можно много чего найти. И ассортимент расширенный, и цены даже очень лояльные".

"Это дешевая продукция, которая, может, кому-то нужна. Поэтому, наверное, да".

"Я думаю - нет.У вас свои хорошие товары".

"Пострадает или нет Беларусь? Я думаю, что нет. Думаю, мы в состоянии купить новые вещи просто".

"Я думаю, нет. Есть, где одежду покупать. Хватает мест".

Уйдут секонды с белорусского рынка или нет, покажет время. Наша главная задача в санкционных реалиях остается неизменной - не упустить время возможностей. Для этого у Беларуси сегодня есть все необходимое. В нашей стране развивается отрасль собственного легпрома, товары которого сегодня по качеству не уступают мировым аналогам. Немаловажный факт: доступная цена и наличие сертификатов безопасности белорусской продукции.

У нас тысячи производителей легкой промышленности. И плюс еще возьмите другие мировые бренды и конкуренцию со стороны даже Евразийского союза. Поэтому здесь провала в рынке, кому-то чего-то не хватит, мы абсолютно не видим. Не мы придумали эти санкции. Мы всегда выступали за то, чтобы потребителю дать максимальное количество выбора, чтобы он - ну хочет он б/у одежду покупать - да, пожалуйста. ЕС сам принял такое решение. Если вдруг один сегмент выпадет, у нас легкая промышленность развита. Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси

Правила игры на рынке для всех одинаковые. Однако принципов добросовестности конкуренции придерживаются далеко не все поставщики товаров с пометкой "бывшие в употреблении". Зачастую под видом секонда в нашу страну завозят новые, стоковые вещи. Недобросовестные продавцы работают по наложенной схеме. Когда новые и б/у вещи оптом закупают в Западной Европе. Перед отправкой в Беларусь товар перемешивают. После чего его ввозят в Беларусь уже как "якобы" б/у. После пересечения границы вещи проходят обратную пересортировку. В результате розничная цена увеличивается в разы. Бюджет государства и ЕАЭС недополучает таможенные пошлины.

В конце прошлого года - начале текущего на территории всей нашей страны проведены масштабные проверочные мероприятия по отработке субъектов хозяйствования, занимающихся реализацией одежды известных мировых брендов. Было проверено 34 магазина во всех областных центрах страны, а также 5 крупных складских помещений на территории Минского района. В результате было выявлено более 10 тысяч вещей, поступивших в магазины как вещи, бывшие в употреблении. В целом за 2022-2023 года по результатам проведенных нами совместно с налоговыми органами проверочных мероприятий выявлено 20 преступлений. Сумма недоплаченных платежей в бюджет, налоговых платежей в бюджет составила более 6 млн. белорусских рублей. Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси

Секонды - лакомый кусок пирога не только для недобросовестных предпринимателей. Очереди давно стали реальностью белорусской действительности. Когда в дни завоза товара молодежь буквально атакует торговые точки с ассортиментом одежды из Европы. Цель: "урвать" вещи с узнаваемыми лейблами, чтобы после перепродать на торговых интернет-площадках по завышенной цене.

Стрелять себе в ногу стало уже привычным делом евродепутатов. Пытаясь насолить нам, по факту вредят себе. Не впервые так называемые "сокрушительные" санкции срабатывают в обратную сторону.

Нам же в данной ситуации остается сказать спасибо еврочиновникам. Стремясь нанести очередной удар по нашей экономике, сами того не подозревая, марионетки США, оказали Беларуси содействие, урегулировав существующие в отрасли вопросы.

Беларусь уже на протяжении определенного периода времени формировала необходимое законодательство для того, чтобы ограничить влияние секонд-хенда из Европы на наш рынок, на наши предприятия, сейчас фактически ЕС оказал нам содействие, ограничил этот ввоз. У нас открываются огромные возможности для того, чтобы наращивать объемы производства легкой продукции. Замещать ее, одежду в рамках Союзного государства поставлять ее на территорию РФ, в страны ЕС, более плотно сотрудничать с нашими партнерами по производству и переработке сырья, производству конечной продукции, потому что, конечно же, легкая промышленность - это то направление, которое позволяет закрыть спрос высокий потребительский. С другой стороны легкая промышленность генерирует высокую прибавочную стоимость. Те, кто занимается легкой промышленностью, всегда будут в плюсе. И, конечно же, этот плюс нам, белорусам, нельзя упустить. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований