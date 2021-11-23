Еврокомиссия не сделала каких-либо замечаний по итогу мониторинга обстановки в транспортно-логистическом центре

Ситуация на белорусско-польской границе одна из самых актуальных сейчас. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании продолжает следить за обстановкой. Буквально несколько часов назад в транспортно-логистический центр, где размещаются беженцы, прибыла группа экспертов Еврокомиссии. Мониторили оказание медпомощи, организацию быта. Судя по отсутствию каких-либо итоговых комментариев, нарушений не выявили. Прямое включение с белорусско-польской границы (видео).