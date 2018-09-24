Социальные стандарты призваны сделать комфортными условия жизни на селе. Это доступность медицинских, а также транспортных услуг. Особое внимание торговле. И вот уже крупнейший белорусский оператор розницы - «Евроопт» - открыл свой сотый торговый объект в сельской местности. Им стал магазин в городском поселке Ореховск в Оршанском районе. Теперь его жители смогут оценить не только широкий ассортимент товаров, но и весь спектр услуг и акций торговой сети.

Андрей Ястребов продолжит.

Не только экономические показатели Оршанского района сейчас на особом контроле. Должно измениться и качество жизни людей, в том числе улучшиться торговое обслуживание населения. К этой работе, которая ведется в рамках президентского указа о снятии всех ограничений на развитие торговли в районе, активно подключилась торговая сеть "Евроопт". Компания взяла на себя комплексное обеспечение сельских населенных пунктов Оршанского района современными формами торговли.

Сеть "Евроопт" сегодня обслуживает покупателей не только во всех крупных городах страны, но уже представлена практически во всех районных центрах - в 109 из 118. А вот сельские жители только начинают приобщаться к торговому сервису сети "Евроопт". Но если в начале года сельских магазинов сети было только 11, то теперь ровно 100.

Сотым по счету для сети стал новый магазин в Ореховске. После модернизации здание бывшего хозмага превратилось в современный маркет. Работает по принципу самообслуживания. Но главное - жители Ореховска получили весь ассортимент городского супермаркета по городским ценам.

В честь открытия магазина для жителей поселка испекли каравай с изображением цифры "100". Кстати, теперь здесь всегда на полках будет свежая выпечка. Широкий ассортимент товаров - продовольственные, промышленные, детские и обязательно товары удачи.

"Магазин открыт в плане эксперимента указа Президента № 237 по развитию сети "Евроторг" именно в Оршанском районе. Были многочисленные жалобы, особенно в начале весны, на плохое качество обслуживания и именно малое количество магазинов непосредственно в городском поселке Ореховск. Сейчас мы присутствовали при открытии действительно современного магазина, который сегодня славится широким ассортиментом и качеством обслуживания".

Впрочем, руководитель пресс-службы компании считает, что нынешнее событие необходимо рассматривать несколько шире, чем интересы жителей Ореховска.

"Пока не все районные власти проявляют заинтересованность к нашей инициативе. Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы пытаемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь в конечном счете в этом заинтересован белорусский покупатель".