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"Евроопт" открылся в Островце
Современный просторный супермаркет теперь в шаговой доступности. "Евроопт" открылся и в Островце. Стоит отметить, что в районе эту торговую сеть знают хорошо. Раньше за крупными покупками отправлялись в Сморгонь, там магазин открылся еще в 2013-м. Кстати, именно в Островец проложили один из первых маршрутов онлайн-гипермаркета "Е-доставка", поэтому многие в районе уже успели оценить эту услугу и качество товаров. К слову, в городе уже работают магазины под брендами "Доброном" и "Санта". Но крупнейший белорусский ретейлер - это новый уровень сетевой розницы. Кадры с долгожданного открытия у Юлии Токарь.
Дегустации, шоу-программа - открытие первого магазина "Евроопт" для жителей Островца стало настоящим праздником. Торговый зал супермаркета - 634 квадрата. Именно такой формат востребован в небольших городах и районных центрах. Стеллажи с продовольственными и промышленными товарами расположены удобно. Есть отдел кулинарии, зоны гриль, допекания.
Безусловно, новый торговый объект внесет немалый вклад и в экономику района. Это касается и развития местной торговли в целом, и роста налоговых отчислений в бюджет вместе с ростом товарооборота, и создания новых рабочих мест.
Год малой родины в Беларуси продолжается, а потому "Евроопт" будет уделять особое внимание открытию своих магазинов шаговой доступности в районных центрах, агрогородках и селах.
Только за прошедший год в сельской местности "Евроопт" открыл более 120 супермаркетов.Сегодня по стране работают 770 магазинов. Торговая сеть готова развиваться. Новый магазин уже в ближайшее время появится в Островецком районе на станции Гудогай.
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