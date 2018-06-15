Столичная квартира, 3 новеньких Geely Atlas и более 30 тысяч денежных призов нашли своих обладателей в 72-м туре игры "Удача в придачу". А всего Евроопт уже разыграл около 2 миллионов призов, в том числе 52 квартиры и 197 автомобилей. Сегодня в столичном "Е-Сити" самым удачливым покупателям прошлой недели вручили главные призы. С победителями познакомилась Виктория Антоненкова.

Большой подарок на маленький юбилей получил 5-летний Ян Авдей. Его мама как раз ко дню рождения сына выиграла квартиру в престижном районе столицы. О собственном жилье минчанка Юлия Авдей мечтала давно. Сейчас они с ребенком живут у родителей вместе с семьей брата, но победительница уже строит планы по переезду и даже подыскивает для сына школу.

Также сегодня свой призовой пьедестал покинули три новеньких Geely Atlas. Шоколадка внучке обернулась подарком для семьи Галины Кожановой. В Вилейку отправится жемчужно-серебристый внедорожник. Такой же автомобиль отныне будет радовать и чету Татьяны Колосовой из Смолевичского района. Это еще одна история, где сладкий подарок малышу принес большую удачу. Машина в семье есть, но недавно решили автопарк обновить. Благодаря вере и удаче планы воплотились в жизнь без материальных и временных затрат.

На белом Geely Atlas будет ездить дизайнер Юлия Клачек из Барановичей. Девушка признается, что выиграть новенький автомобиль получилось всего за два тура. С такой удачей Юлию поздравляли даже незнакомые люди.