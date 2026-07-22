В Европе все чаще звучат заявления о необходимости диалога с Россией. О том, что Евросоюзу пора начать выстраивать контакт с Москвой, заявлял президент Финляндии Александр Стубб. До этого также председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил о подготовке Европы к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным на тему Украины.

В ЕС активно обсуждают, кто мог бы стать контактным лицом для таких переговоров, но все же Европа явно тянет время. Зачем?

В то время как линия фронта в Украине медленно смещается, а избиратели в Европе все чаще требуют прекратить тратить миллиарды на оружие, Европа демонстрирует парадоксальное упрямство. Завершение войны откладывается, а в экспертных кругах и штабах НАТО все настойчивее звучит новая дата: 2029-2030 годы. Причем альянс не скрывает планов - именно в эти годы, по их предположению, должен начаться масштабный конфликт с Россией.

Это напоминает принцип Окна Овертона - рождается безумная идея, которую не приемлет общество, но спустя время и постоянное упоминание о ней устами высших "экспертных кругов" и насаждения "нужной" пропаганды идея уже не кажется такой ужасной. Это касается войны Европы с Россией. Буквально еженедельно из уст глав европейских государств звучат следующие смыслы - войне быть.

"Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030-му". Об этом еще в 2025 году заявил экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он утверждал, что лидеры стран ЕС тайно решили готовиться к войне.

"Нам нужно увеличить оборонные расходы. Сейчас мы в безопасности. Мы не будем в безопасности через три-пять лет", - это заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он неоднократно использовал этот тайминг для обоснования необходимости увеличить военные бюджеты стран альянса.

Председатель Еврокомиссии, в отличие от военных, говорит не о нападении, а об "ответе на агрессию" и милитаризации экономики. "Путин - хищник. К 2030 году Европейский союз будет готов ответить на российскую агрессию с достаточной силой", - считает он.

Высокопоставленный военный Германии объяснил, почему дата 2029 год является не случайностью, а результат расчетов разведок: "2029 год как время возможного конфликта назван не просто так. Это основано на чистом анализе. Это не значит, что Россия нападет, но это значит, что она будет в состоянии сделать это".

Почему звучит именно 2029-2030 год? Как пояснил генерал, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер, эти сроки не являются пророчеством войны, а базируются на оценке восстановления военного потенциала России после текущего конфликта. Согласно аналитике НАТО, именно к концу десятилетия, российская армия технически переоснастится и накопит достаточно ресурсов для потенциального нападения на восточный фланг альянса. При этом европейские лидеры избегают фразы "Европа начнет войну в 2030-м". Их официальная позиция звучит как "Россия может напасть на НАТО», поэтому нужно готовиться к обороне прямо сейчас. Исключением является Виктор Орбан, напрямую обвинивший Брюссель в подготовке к нападению, а не к обороне.

А что касается Украины, то это замкнутый круг. Европа не форсирует завершение войны на Украине, потому что рассматривает ее как полигон для обкатки армии будущего и возможность связать российские войска на востоке, пока на западе формируется "стальной кулак". Для Киева такая позиция - палка о двух концах. С одной стороны - бесконечные поставки вооружений. С другой, - перспектива быть замороженным в состоянии вечной войны.