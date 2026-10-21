Повальная милитаризация Европы - это следствие экономических и политических проблем, которые сами себе устроили власти ЕС.

Российский политолог Руслан Панкратов, комментируя ситуацию в Европе, обратил внимание на то, что в регионе уже начинается не просто стагнация, а экономический кризис, который, по его словам, разгоняется и проявляется ежедневно. Эксперт отметил, что помимо ускорения инфляции и роста цен на все товары, включая энергоносители и услуги ЖКХ, впереди - деиндустриализация и увеличение военных расходов. По его оценке, подобное развитие событий, скорее всего, ведет к массовому обнищанию самой Европы.

Панкратов напомнил, что история знает немало примеров, когда банкротство страны приводило к выходу на политическую арену радикальных сил, жаждущих крови, и в таких условиях война становится неизбежной. Он с сожалением констатировал, что Европу история ничему не учит, и выразил надежду на то, что трагического сценария все же удастся избежать.

При этом политолог подчеркнул, что его оценки не являются алармизмом - речь идет об объективных наблюдениях, свидетельствующих о том, что Европа реально готовится к войне с Россией и Беларусью. Он назвал это очень печальным и призвал надеяться на лучшее, но при этом не снимать руку с пульса.