Вместо того чтобы спасать свою экономику, Европа продолжает закапывать миллиарды в прокси-войне с Россией, оказывая финансовую помощь Украине. Правда, на каких условиях выделяются деньги и что Киев обещает взамен, - вопрос риторический. Своим мнением поделился Спиридон Килинкаров, политолог (Украина):

"Я не уверен, что финансовая система Украины настолько устойчива и способна сгенерировать и вернуть в выполнении долговые обязательства, которые у нее на сегодняшний день есть. Тема очень закрыта: реальные контракты, которые заключались и условия, на которых Украина брала эти кредиты, никто не знает, не понимает", - считает политолог. Это невозможно проанализировать, это можно будет сделать после того, как произойдет смена политического режима. Провести аудит, посмотреть, какие контракты подписывали, под какие обязательства Украина брала все эти кредиты, о которых нам так пылко и жарко рассказывали, о некой поддержке Запада Украины. Может, потом выяснится, что это обязательства, которые легли на плечи украинцев на будущие 100 лет".