



Да, прошлый год наша страна хоть и с трудностями, но прошла достойно, а по многим позициям мы и вовсе приросли. Что, конечно, не может не раздражать наших некоторых соседей.





Вот любопытный факт. Не успели заработать санкции в отношении нашей нефтянки, как в Украину заспешила большая делегация польской нефтяной компании Orlen. Уж очень торопятся вытеснить белорусов с рынка.

Кстати, начала года доля белорусских НПЗ на украинском рынке бензина составила 50 %. Именно этот концерн стал спонсором Тимановской, которая сбежала в Польшу. Вот только на братскую помощь, когда белорусы организовывали даже экстренные поставки по просьбе украинских властей, вызывает сомнения. Вряд ли Польша будет заниматься благотворительностью. Да, исполнять политические заказы может и вместе, а вот денежки врозь.







Европа бьет рекорды по ценам на газ