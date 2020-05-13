Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии

На заседании Европарламента большинство депутатов проголосовали за принятие обоих документов. Соглашения будут направлены в Совет Евросоюза для подписания, после чего Беларусь и ЕС смогут обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить процедуру ратификации. Сроки вступления в силу документов сдвигаются как минимум на июль.

Напомним, соглашение по визам предусматривает снижение стоимости "шенгена" для белорусов до 35 евро. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро.