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Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии

На заседании Европарламента большинство депутатов проголосовали за принятие обоих документов. Соглашения будут направлены в Совет Евросоюза для подписания, после чего Беларусь и ЕС смогут обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить процедуру ратификации. Сроки вступления в силу документов сдвигаются как минимум на июль.
Напомним, соглашение по визам предусматривает снижение стоимости "шенгена" для белорусов до 35 евро. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро.

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