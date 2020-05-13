3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Европарламент одобрил соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии
На заседании Европарламента большинство депутатов проголосовали за принятие обоих документов. Соглашения будут направлены в Совет Евросоюза для подписания, после чего Беларусь и ЕС смогут обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить процедуру ратификации. Сроки вступления в силу документов сдвигаются как минимум на июль.
Напомним, соглашение по визам предусматривает снижение стоимости "шенгена" для белорусов до 35 евро. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси начали судить еще одного палача Хатыни
Ревенко: Польша настаивает на отсутствии контактов и на ограничении информации о Республике Беларусь
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В мире
Все
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера