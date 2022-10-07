3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Европейская колючка стала причиной гибели двух косуль
Европейская колючка стала причиной гибели двух косуль. Об этом сообщает БелТА со ссылкой наГосударственный пограничный комитет.
Туши двух косуль 6 октября обнаружены в Ивьевском и Поставском районах с интервалом в несколько часов. В обоих случаях животные не смогли выпутаться из литовской колючки и пали от многочисленных ран.
С начала недели пограничные заборы Евросоюза убили пять диких зверей. Всего же с сентября прошлого года пограничная инфраструктура Литвы, Латвии и Польши стала причиной падежа 36 диких животных.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов