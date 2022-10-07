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Европейская колючка стала причиной гибели двух косуль

Европейская колючка стала причиной гибели двух косуль

Европейская колючка стала причиной гибели двух косуль. Об этом сообщает БелТА со ссылкой наГосударственный пограничный комитет.

Туши двух косуль 6 октября обнаружены в Ивьевском и Поставском районах с интервалом в несколько часов. В обоих случаях животные не смогли выпутаться из литовской колючки и пали от многочисленных ран.

С начала недели пограничные заборы Евросоюза убили пять диких зверей. Всего же с сентября прошлого года пограничная инфраструктура Литвы, Латвии и Польши стала причиной падежа 36 диких животных.

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