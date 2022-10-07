Европейская колючка стала причиной гибели двух косуль. Об этом сообщает БелТА со ссылкой наГосударственный пограничный комитет.

Туши двух косуль 6 октября обнаружены в Ивьевском и Поставском районах с интервалом в несколько часов. В обоих случаях животные не смогли выпутаться из литовской колючки и пали от многочисленных ран.