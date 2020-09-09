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Европейские эксперты подготовят обзор плана действий по стресс-тестам БелАЭС
В приоритете Белорусской АЭС безопасность. Станция полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Подтверждают это и результаты проводимых в Островце стресс-тестов. Напомним, по итогам исследований подготовлен национальный план действий. Он включает 20 мероприятий. Там учли собственные наблюдения, предложения экологических организаций, а также рекомендации европейских экспертов. Последние, как стало известно сегодня, приедут в Беларусь, чтобы оценить план лично. Об этом журналистам сообщили в Госатомнадзоре.
Европейские эксперты уже проанализировали национальный план действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Впереди технические консультации и непосредственно визит. Финалом их работы станет подготовка отчета.
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