Европейские осенние дни наблюдения за птицами прошли в Беларуси

И еще стать ближе к природе позволяют Европейские осенние дни наблюдения за птицами. Это самая крупная в мире бердвотчинг-акция. В нашей стране в ней приняли участие более тысячи человек. Они увидели почти 24 тысячи птиц 120 разных видов. Чаще всего встречались обычный скворец, сизая чайка и кряква. А некоторые участники увидели редких птиц, занесенных в Красную книгу. Среди них серый журавль, малый подорлик, шилохвость и золотистая ржанка.



Самым активным местом осенних дней наблюдения стал Слуцкий район. За пернатыми там следили 460 человек. Всего к международной акции присоединилась 35 стран Европы и Центральной Азии.