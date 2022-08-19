Европейский фонд мира не стесняется вооружать Украину, чтобы убивать русских

Плюс почти 500 миллионов евро на вооружение Украине - это уже не новость. Новость в том, что закупку оружия спонсирует Европейский фонд мира. Подчеркнем: фонд МИРА. Организация, по сути, должна разоружать, а она туда же. Здесь даже фраза "хочешь мира - готовься к войне" не подходит, потому что Украину вооружают целенаправленно, чтобы убивать русских. Убивать русских сначала в Донбассе, а потом как карта ляжет. По легенде, фонд мира, а на практике - спонсор терроризма.





Программу Ксении Лебедевой "Это другое" смотрите здесь



⇒21 июля Совет Европейского союза принял решение довооружить Украину летальным оружием на сумму 490 миллионов евро. При ознакомлении с тем самым решением четко прослеживаются прошлые перечисления. Европейский фонд мира не стесняется выделять деньги тем, кто занимается геноцидом, тем, кто 8 лет утюжит артобстрелами города Донбасса.

28 февраля 2022 года Совет принял решение, которым был установлен размер ориентировочной финансовой помощи - сумма в 450 миллионов евро, предназначенная для финансирования поставок Вооруженным силам Украины военной техники и платформ летального характера.

23 марта 2022 года - сумма увеличена до 900 миллионов евро.

13 апреля 2022 года - увеличение суммы до 1 миллиарда 350 миллионов.

23 мая 2022 года - увеличить финансовую сумму до 1 миллиарда 840 миллионов евро.

На текущий момент сумма финансовой помощи должна быть увеличена еще на 490 миллионов евро.