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Европейскую границу охраняют пьяные польские военнослужащие - видеофакт опубликовал ГПК Беларуси

Европейскую границу охраняют пьяные польские военнослужащие - видеофакт опубликовал Госпогранкомитет Беларуси. Очередной случай был зафиксирован накануне на брестском направлении. Военнослужащие на сопредельной стороне, которые при себе имели оружие, идут вдоль колючего заграждения неуверенной походкой и говорят громко, но несвязно. В процессе так называемой охраны границы польские военные поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы он мог продолжить "мониторинг" обстановки и вот так "бороться" с миграционным кризисом.

Как раз о таких случаях и рассказывал сбежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко, утверждая, что часто польские солдаты выходили пьяными на патрулирование, чтобы смелее расправляться с мигрантами и волонтерами.

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