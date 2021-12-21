Европейскую границу охраняют пьяные польские военнослужащие - видеофакт опубликовал ГПК Беларуси

Европейскую границу охраняют пьяные польские военнослужащие - видеофакт опубликовал Госпогранкомитет Беларуси. Очередной случай был зафиксирован накануне на брестском направлении. Военнослужащие на сопредельной стороне, которые при себе имели оружие, идут вдоль колючего заграждения неуверенной походкой и говорят громко, но несвязно. В процессе так называемой охраны границы польские военные поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы он мог продолжить "мониторинг" обстановки и вот так "бороться" с миграционным кризисом.