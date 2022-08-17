Европейцы шокированы платежками за коммунальные услуги - доктор политических наук из Литвы

Люди показывают свои платежки, и там космический рост тарифов. Так как энергетика - это такая сфера, которая влияет на разные секторы, то есть пострадали многие секторы, но все равно это производные от энергетики. Но очевидно, что это для Европы больно. Это ощущается во всех странах Европы, и там люди шокированы своими платежками за коммунальные услуги, и причем не только рядовые граждане, но и бизнес. И пока нельзя точно сказать, как это все будет развиваться дальше.

Вадим Воловой, доктор политических наук (Литва)