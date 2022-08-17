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Европейцы шокированы платежками за коммунальные услуги - доктор политических наук из Литвы
Отопительный сезон в ЕС еще не начался, а многие европейцы уже с ужасом ждут платежки за коммунальные услуги. Ведь стоимость газа на торговых площадках бьет все новые и новые рекорды.
По мнению доктора политических наук из Литвы Вадима Волового, из-за упрямой политики западное правительство губит собственный бизнес и подвергает население неподъемным растратам.
Люди показывают свои платежки, и там космический рост тарифов. Так как энергетика - это такая сфера, которая влияет на разные секторы, то есть пострадали многие секторы, но все равно это производные от энергетики. Но очевидно, что это для Европы больно. Это ощущается во всех странах Европы, и там люди шокированы своими платежками за коммунальные услуги, и причем не только рядовые граждане, но и бизнес. И пока нельзя точно сказать, как это все будет развиваться дальше.
Вадим Воловой отметил, что сейчас часто употребляется фраза из известного сериала "Зима близко". Как будет Европа реагировать на это, это зависит только от нее самой. "Пока политическое руководство упрямо держится своего курса. И с той же Германией, например, уже ходят разговоры о том, что если так все плохо, не работает эта турбина, "Северный поток - 1" не работает, так включите "Северный поток - 2". Тем более, как само немецкое руководство говорит, санкций-то на газ нет. Почему, если работает "Северный поток - 1", так почему не может работать "Северный поток- 2"? Нет, политические цели, прежде всего. Будем терпеть, но не будем включать", - подытожил доктор политических наук.
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