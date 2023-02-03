Евросоюз отменяет права беженцев на убежище и защиту. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

Как отметили в ведомстве, в условиях продолжающегося глобального миграционного кризиса страны Евросоюза называют себя "защитниками европейских границ" и продвигают этот тезис на международной арене. При этом представители Запада намеренно не поднимают и публично не обсуждают причины этого явления. Кроме того, представители Евросоюза не посвящают общественность в то, что происходит на его внешних границах, и давно не говорят о правах беженцев.

Приоритетом для стран Европы стало оправдание собственной жестокости и насилия, обесценивание жизней людей и политизация любых решений, которые связаны с беженцами. Доказательством этому выступают инициативы стран ЕС, направленные на "демократическое" управление миграцией.Так, Польша, Литва и Латвия возвели заграждения на границе с Беларусью, которые на практике не способны остановить миграционный маршрут с Востока. С согласия Еврокомиссии издаются законы, которые дают право выбрасывать беженцев на границу без проведения разбирательств. Тем самым их лишают права подать ходатайство о предоставлении статуса беженца.

Кроме того, вводятся ограничения на пребывание в приграничной зоне для СМИ и правозащитных организаций. Это делает невозможным информирование общественности об обстановке на границе. Волонтеры и активисты подвергаются преследованиям и угрозам за помощь нуждающимся людям. Помимо этого, происходит криминализация деятельности гуманитарных организаций. Представителями Евросоюза изыскиваются возможности для переселения беженцев в третьи страны, повсеместно расширяется практика принудительной депортации беженцев в страны происхождения. Международные правозащитные организации не выполняют свои прямые обязанности по защите прав и интересов уязвимых групп лиц, закрывая глаза на очевидное беззаконие.

Все эти инициативы направлены исключительно на отмену законов, которые гарантируют защиту беженцев и прав на получение убежища на территории ЕС.