Евросоюз продолжает политический шантаж Беларуси

Проблема не в Беларуси, проблема на стороне ЕС. Мы видим и убеждены в том, что у ЕС нет никакой стратегии по отношению к Беларуси. В чем сегодня суть их политики - наказать непокорную страну, которая имеет альтернативную точку зрения, чтобы это не стало примером для третьих стран. Мы получаем сигналы из Брюсселя, что надо выходить из этой ситуации, но не знаем как. Давайте разговаривать конфиденциально, в подвалах, в лесах. Мы всегда заявляли о том, что мы готовы к диалогу. Проблема не в нас. Убежден, что скоро все станет на свои места.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси