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Евросоюз продолжает политический шантаж Беларуси
Сегодня в Москве на совместном заседании министров иностранных дел Беларуси и России главы дипмиссий обсудили целый ряд непростых и актуальных вопросов.По словам Владимира Макея,сегодня продолжается политический шантаж белорусского государства. Нас пытаются запугать уже пятым пакетом санкций.И в этот раз поводом стал миграционный кризис, который на белорусско-польской границе спровоцировали сами же страны Евросоюза. В условиях такого нарастающего политического и санкционного давления Запада Беларусь и Россия только усиливают свое союзное сотрудничество и оказывают друг другу политическую и информационную поддержку.
Проблема не в Беларуси, проблема на стороне ЕС. Мы видим и убеждены в том, что у ЕС нет никакой стратегии по отношению к Беларуси. В чем сегодня суть их политики - наказать непокорную страну, которая имеет альтернативную точку зрения, чтобы это не стало примером для третьих стран. Мы получаем сигналы из Брюсселя, что надо выходить из этой ситуации, но не знаем как. Давайте разговаривать конфиденциально, в подвалах, в лесах. Мы всегда заявляли о том, что мы готовы к диалогу. Проблема не в нас. Убежден, что скоро все станет на свои места.
К нам не обращался никто с вопросами быть посредниками в этой дискуссии, ни поляки, никто другой. Они вообще ни к кому не обращаются, а наслаждаются собственной крутостью, делая подобные заявления, обвиняя и Россию, и Беларусь. Что стоит за этими событиями. Я считаю, что это проявление собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе. То, что Беларусь неоднократно предлагала проводить консультации, решать эти вопросы на основе международного гуманитарного права, в публичной риторике не упоминается.
Также поднимался вопрос о проведении международной конференции по Беларуси в Вене. Инициатором выступил канцлер Австрии. Как отметил Владимир Макей, предложенная инициатива в данной ситуации - бесплодная и бессмысленная затея. И наша страна рассматривает ее как недружественный шаг по отношению к Беларуси.
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