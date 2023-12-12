Евросоюз ветшает на глазах и рискует скоро рассыпаться

Несмотря на то что Киеву периодически обещают место в ЕС, европейцы прекрасно понимают: это просто морковка для режима Зеленского, чью агонию нужно продлить. Сегодня так называемые лидеры Старого Света оказались перед выбором. Необходимо решать собственные проблемы и кризисы внутри союза и в то же время Европа - заложница американских амбиций. Смогут ли в Евросоюзе усидеть на двух стульях? Об этом авторская программа "Площадка".

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет - вот уж точное описание того, что сегодня происходит в Европе. К предстоящему саммиту в Брюсселе страны подходят изрядно потрепанными экономическими и политическими неурядицами.

И нет бы думать о том, как облегчить жизнь своих же людей. Говорить собираются о каких-то структурных реформах и месте Украиныв ЕС. Хотя простых европейцев волнуют обычные насущные вопросы: работа, зарплата и спокойная сытая жизнь.

Но похвастаться в экономическом плане нечем. Осенний прогноз Еврокомиссии по ВВП оказался далеко не оптимистичным. Ожидается, что по итогу года экономика объединения прибавит всего 0,6% вместо ожидавшихся в мае более 1%. Причины простые: упадок промышленности и внешнего спроса. Безработных все больше, тарифы на коммунальные услуги все выше. Бизнес релоцируется в США, а простые люди выражают все больше недоверия своим политикам. И все чаще выходят на демонстрации. Уже не важно, из-за чего: очередной захлестнувшей волны миграционного кризиса, требования компенсировать ковидные простои или просто недовольства политиками. Европейцы в целом недовольны.

Казалось бы, замедлилась инфляция в годовом выражении. Но рядовые покупатели этого не замечают: за последние два года яйца подорожали на 37 %, картофель - на 53 %, а оливковое масло - на 75 %.

Показателен пример Германии. Некогда локомотив всей европейской экономики, сегодня страна на грани рецессии. ВВП в 2023-м сократится на 0,4% против майского прогноза роста на 0,2%.

Депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Уве Шульц причины обозначил очень конкретно:"Санкции против России и экономические меры правящей в стране коалиции "Светофор" ведут Германию и ее экономическую активность прямиком к деиндустриализации. Неудивительно, что в 2022 году Россия потеснила Германию с пятого места в рейтинге ведущих экономик мира".

А вот комиссар по экономике Паоло Джентилони высказался более метафорично. Мол, это все многочисленные встречные ветры, с которыми столкнулись экономики Европы в текущем году, привели к более слабому темпу роста.

За кризисом экономическим все более становится виден кризис политический и идеологический. То, что боятся озвучить политики, смело говорят журналисты.

А их оценки такие. Обозреватель Датского радио при ЕС Оле Рыборг обошелся без сложных метафор:"Планы грандиозного саммита на декабрь столкнулись с серьезными препятствиями. И вместо невиданной европейской поддержки саммит может стать огромным рождественским подарком президенту Путину и Кремлю от всей Европы. В европейских кругах зреет группа политических лидеров, которые не верят, что Украине по силам одержать военную победу, и которым собственная политическая повестка дня важнее, чем поддержка Киева".

Удивительно, но факт. В Европе действительно появляются политики, которые интересы своих государств и народов пытаются поставить выше конъюнктурных.

О венгерском премьере Викторе Орбане, например, говорят, что он создает европейским политикам сильную головную боль. Ожидается, что Венгрия и вовсе наложит вето по вопросу вступления Украины в ЕС. Да и денег в Европе давать бандеровскому режиму Зеленского хотят все меньше. А недавняя встреча Орбана и Путина еще больше усилила раскол внутри Евросоюза.

Словакия и Роберт Фицо также в одной лодке с венгерскими коллегами: там отказались выделять помощь Украине и явно не захотят видеть воюющую страну в европейских рядах, которые и без того давно перестали быть стройными.

Очень метко обозначила нынешнее состояние Европы глава французской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен: "Европейский союз превращается в карикатуру на самого себя".