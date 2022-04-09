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Евросоюз закрыл границы для белорусских и российских грузовиков

Евросоюз с 9 апреля запретил грузовикам из России и Беларуси въезд на свою территорию. Уже сейчас они не могут пересечь границу со странами - членами сообщества. До 16 апреля все большегрузные авто с белорусскими и российскими номерами должны покинуть территорию ЕС. Ограничения по транзиту не коснутся Калининградской области. Запрет также не коснется автомобилей, которые перевозят почту, фармацию, мед, пищевую и сельхозпродукцию, включая пшеницу. Также разрешена доставка природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, цветных металлов и удобрений. Запрет не распространяется на дипломатический транспорт и автомобили международных организаций, которые пользуются иммунитетом согласно международному праву.

В то же время в Европе пока не разобрались, что делать с нарушением морских поставок. После решения Брюсселя приостановить морскую торговлю с Москвой в порту Роттердама резко возрос объем работы, связанной с грузами для России. Все их необходимо вскрыть и досмотреть на предмет наличия подсанкционных товаров. В итоге в порту скопилось уже четыре с половиной тысячи контейнеров с грузами.

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