Евросоюз закрыл границы для белорусских и российских грузовиков

Евросоюз с 9 апреля запретил грузовикам из России и Беларуси въезд на свою территорию. Уже сейчас они не могут пересечь границу со странами - членами сообщества. До 16 апреля все большегрузные авто с белорусскими и российскими номерами должны покинуть территорию ЕС. Ограничения по транзиту не коснутся Калининградской области. Запрет также не коснется автомобилей, которые перевозят почту, фармацию, мед, пищевую и сельхозпродукцию, включая пшеницу. Также разрешена доставка природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, цветных металлов и удобрений. Запрет не распространяется на дипломатический транспорт и автомобили международных организаций, которые пользуются иммунитетом согласно международному праву.