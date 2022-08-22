Евстафьев: Американцам стоит задуматься о проблеме голода

Нужно понимать две вещи: первое, Соединенные Штаты - это страна заведомо дешевого продовольствия. Там, безусловно, никогда не было и никогда не будет продовольствия на среднем уровне достатка для людей того качества, к которому мы привыкли в России и в Беларуси. Хлеб был не хлеб, молоко вот не кисло недели 4. Понятно, что это было за молоко. Второй момент, в связи с резким и действительно нетипичным для Америки удорожанием топлива возникли логистические сбои, которые действительно привели к тому, что цепи поставок в ряде случаев нарушались. Не могу не отметить, что в рамках вот этого, инвестиционной составляющей сельского хозяйства, там сельское хозяйство в действительности занимает не очень большое место в ВВП, были сделаны на опережающее инвестиции именно в экспортной продукции: соя рис и так далее. В этом смысле, конечно, Америка экспортирует продовольствие, а вот внутреннего самообеспечения, сбалансированности как в Беларуси, как в России, в ряде других стран, там, конечно, нет. В этом смысле они уязвимы по ситуации на внешних рынках, а на внешних рынках цены на продовольствие идут вверх.

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист (Россия)